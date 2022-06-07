Ahmet Tevfik İleri, ismini taşıyan okulda anıldı

Eski Milli Eğitim Bakanlarından Ahmet Tevfik İleri, Osmancık’ta ismini taşıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde anıldı.

Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, Tevfik İleri'yi anma ve anlama etkinliği çerçevesinde panel düzenlendi. Başkanlığını okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kazım Sekili'nin yaptığı panele 10. sınıf öğrencisi Meryem Erdoğan, 11. sınıf öğrencisi Esma Erul ve 11. sınıf öğrencisi Zehra Odabaşı konuşmacı olarak katıldı. Meryem Erdoğan, Tevfik İleri’nin hayatı, memlekete hizmet dolu yılları hakkında bilgiler vererek 'Ölüm belki de kurtuluştur. Memleketin huzuru benim ölümüme ve hapishanelerde çürümeme bağlıysa kararınızı böyle verin. Memleketimin hayrı için buna da razıyım' sözleriyle Tevfik İleri’nin mücadele ve zorlukla dolu hayatını anlattı.

İmam hatiplerin tarihçesi, anı ve anekdotlarla İmam Hatiplerin kuruluşu hakkında bilgiler veren Esma Erul, Tevfik İleri’nin Celalettin Ökten ve Nurettin Topçu ile mücadelesini aktarırken Nurettin Topçu’nun, "Bir tatil günü imam hatip okuluna gittiğimde Celal Hoca’yı, tuvalet temizlerken gördüm; 'Hocam sen koskocaman müdürsün, talebelere yaptır bu işi, gençler yapsın, dedim. Hoca: Hayır. Gençler yaptıkları işlerle şahsiyetleri arasında irtibat kurarlar. Yarın, 'Tuvalet temizleyerek okudum' diyerek, komplekse düşerler. Onların gürbüz bir fidan gibi yetişmeleri, bizim mesuliyetimizin icabıdır. Çare yok, bu işi yapacak eleman temin edinceye kadar biz yapacağız dedi" hatırasına değinerek Celalettin Ökten’in öğrencilere ne kadar değer verdiğini anlattı.

Zehra Odabaşı, darbeler hakkında bilgi vererek Tevfik İleri’nin darbeden etkilenmesini ve hayat mücadelesi hakkında bilgiler verdi. Odabaşı, "Tevfik İleri, bütün hayatı boyunca ve özellikle darbe ile zulmen hapishanede hasta halinden dahi hiç şikayetçi olmadı sadece davasını düşündü, iftira ve isnatlardan sakındı; gerisini Allah’a havale etti" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.