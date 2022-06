Çorum'da acil müdahale ekibi 24 saat nöbet tutuyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları konusunda gelen ihbarlara karşı 365 gün 7/24 nöbet tutuyor.

Şehir içerisinde sokak köpeklerinin sayısının artmasıyla belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü acil müdahale ekibi haftanın 7 günü 24 saat gelen ihbarları değerlendiriyor. Sokak hayvanlarından kaynaklanan problemlerin önüne geçmek için çaba sarf eden Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının şehre inmesini engellemek için şehrin çeperlerinde hayvan beslemesi yapıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Sokak hayvanlarının hayatı olumsuz etkilememesi için çok yönlü çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi 365 gün 7/24 hizmet veren acil müdahale ekibi oluşturduk. Sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü ihbarı günün her saatinde değerlendiriyoruz. Şehrin çeperlerinde muhtelif yerlerdeki besleme noktalarında sürekli besleme yaparak bu hayvanların şehir merkezine inmesini engellemeye çalışıyoruz. Günlük 200 Kilogram yemek, 150 adet bir gün dinlendirilmiş ekmek ve ayda 1 ton hayvanlar için özel üretilmiş mama vermek suretiyle bu beslemelerimizi yapıyoruz” dedi.



Bu sene 2 bin 72 hayvan rehabilite edildi

Sokak hayvanlarının 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri bittikten sonra tekrardan alındıkları yere bırakıldığını hatırlatan Lemzi Çöplü “2022 yılı içerisinde ihbarlar ve rutin çalışmalar çerçevesinde sokaktan 2 bin 72 hayvan topladık. Rehabilite ve tedavilerini yaptık. 1159 tanesini kısırlaştırdık ve beslemesi yasaklı türler haricindekileri tekrardan bıraktık” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Çöplü, kentte sokak hayvanları ile ilgili şikayetlerin 0364 221 63 67 numaralı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve 153 Alo zabıta hattından bildirilmesi durumunda gününü her saatinde ekiplerin müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

