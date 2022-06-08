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Düğünde ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanığa 40 yıl hapis istemi

DHA

Düğünde ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanığa 40 yıl hapis istemi


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olmaktan tutuklanan ve hakkında 'olası kastla iki kişinin  ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz (46) hakim karşısına çıktı. 40 yıla kadar hapsi istenen Yılmaz, "Benim dışımda pek çok kişi havaya ateş ediyordu" dedi.
Olay, geçen yıl kasım ayında Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde halay çekilirken, tabancayla rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
500´DEN FAZLA BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay sonrası düğün alanında inceleme yapan ekipler, 500´ün üzerinde boş kovan tespit etti. Ekipler, düğün sahipleri dahil onlarca kişinin de ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma, Murat Yılmaz´ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheli Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olmaktan tutuklandı.
`SİLAH SERİ ATEŞ ALDI´
Biri arkadaşı iki kişinin ölümüne neden olmaktan tutuklanan ve hakkında 'olası kastla iki insanın ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz, hakim karşısına çıktı. 40 yıla kadar hapis cezası istenen Yılmaz, "Murat Şahin arkadaşımdı, sonrasında da birlikte çalışıyorduk. Kendisiyle ailecek görüşürdük. Emin Alparslan´ı tanımazdım. Her iki ölen kişiyle de aramızda herhangi bir husumet de yoktu. Ben düğüne arkadaşım olan Murat´ın davetiyle gitmiştim. Düğünde az alkol almıştım. Düğünün ilerleyen zamanlarında katılanlar gibi ben de bana ait olan ruhsatsız tabancam ile havaya iki el ateş ettim. Esasen tetik bölümüne iki defa dokundum ancak tabanca seri ateşliyordu. Bu nedenle kaç kez ateş ettiğimi bilemiyorum. Havaya ateş ettiğim sırada düğün alanına kol kola geldiğim Murat Şahin benim yaklaşık bir metre kadar arkamda duruyordu. Ne ben ne de Murat hareket halinde değildik. Emin Alparslan´ı ise bu esnada nerede olduğunu bilmiyorum. Tetiğe bir kez bastım, silah seri ateş aldı" dedi.
`MURAT´LA GÖZ GÖZE GELİP GÜLÜMSEMİŞTİK´
Murat´la göz göze gelerek gülümsediklerini anlatan Yılmaz, "Ben tekrar önüme döndüm, ikinci kez tetiğe bastım yine tabancam seri ateş aldı. Mermiler bitmişti, şarjörü çıkarttım yine arkamı döndüm bu kez Murat Şahin´in yerde yattığını gördüm, Murat´ın yanına gittim, bir süre sonra sol taraftan bağırma sesi duydum. Benim dışımda pek çok kişi havaya ateş ediyordu. Sonrasında sol tarafımdan bağırma sesi geldi. Emin Alparslan´ın vurulduğunu olay yerinde öğrenmemiştim. Çok daha sonrasında haberim oldu. Sonra iki kişi yanıma geldi ve bana `sen silah sıkıyordun, senin yüzünden vuruldu´ dedi. Sonra da ben olay yerinden uzaklaştım" ifadelerini kullandı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-06-08 12:00:22

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