Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın “Ülkemizin başında, vücudunda bir çıban olan bu eşkıyaların bir gün mutlaka kökünü kurutacağız”

Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’un Osmancık ilçesindeki şehitlikte bulunan mezarı başında anıldı.

5 yıl önce ilk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Osmancık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende anne Zehra Yalçın ve baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin mezarını ziyaret edip, diğer kabirlere de çiçek bıraktı. Törende Kur'anı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Törende bir konuşma yapan baba Sadık Yalçın, “Ülkemizin başında, vücudunda bir çıban olan bu eşkıyaların bir gün mutlaka kökünü kurutacağız” dedi.

Dünyadaki emperyalist ülkelerin boş durmayacağını mutlaka farklı bir şeylerle karşı karşıya bırakıp sınav yapacağını ama ancak şerefli Türk milletinin çok sınavdan geçmiş olmasına hiçbir zaman esarete boyun eğmediğini vurgulayan Yalçın, “Bu fiili olarak esaret olabilir, ekonomik olarak esaret olabilir ama Türk milleti genlerinde olan kanın gereği neyse onu yapacaktır. Yüce Allah bu devletimizi yönetenlere başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet kurumu ve amirlerine, muhalefet partilerine o kırmızı çizgili olanlar hariç hayırlı görevler versin. Hayırla hizmet etmek isteyenler her zaman devletimizin başında bulunsun. Bizlerde toplum olarak, millet olarak varlıkta ve yoklukta birbirimize kenetlenerek ülkemize devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşı ve bu vatana hizmet edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Onların gösterdiği yolda medeni bir ülke olmaya ilimde, fende ilerlemek için çalışmalıyız. Başka şansımız yok. Güçlü olduğunuz coğrafya da hiç kimse ne size tuzak kurabilir ne esir almaya kalkabilir. Güçlü devlet, güçlü millet olarak Türk devleti her zaman var ve payidar olacaktır” dedi.

Annesi Zehra Yalçın ise, “Onsuz bir yılı daha geride bırakıyoruz. En güzel yerde en güzel mertebede ama bir anne olarak acısı tarif edilemez, acısı geçmek değil her geçen gün üstüne koyuyor. Mevlam, evladını kaybedenlere sabır versin. Allah bu acıyı kimseye göstermesin. Hiçbir anne ağlamasın. Evlat acısını kimseye göstermesin. Kızım farklı olacağım diyordu. Gerçekten de çok farklı oldu. Bilmeyen kimse yok. Kişiliği de çok değişik farklıydı zaten. Tam ona yaraşırdı. Konuşamıyorum” ifadelerini kullandı.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay da, “Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz hayatının baharında bu ülkenin çocuklarına güzel şeyler öğretmek, anlatmak için yola çıktı. Vatansever ve idealist duygularla yola çıktı. Ancak bu idealleri hain terör örgütü üyesi PKK’lılar tarafından engellendi. Bu millet Aybüke öğretmen gibi bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize minnettardır. İsimleri sonsuza kadar minnettardır. Böyle bir vatansever evlat yetiştirdikleri için Yalçın ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

