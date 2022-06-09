Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı

DHA

Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), ölüm yıl dönümünde memleketi Çorum'da kabri başında anıldı.
Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma yapıldı. Buradaki anmaya baba Sadık Yalçın ile Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın'ın mezarına çiçekler konuldu, kabir başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
'UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'
Mezarlıktaki anmada konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, "İlçemizin yetiştirdiği öğretmelerden birini kalleşçe, haince, öğrencilerinin sevinci olduğu bir günde hunharca katlettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de "Bir karne günü haince, kalleşçe şehit edilen öğretmenimiz Aybüke'nin ölüm yıl dönümünde bir araya geldik. Öğretmenlerimiz karne günlerinde Aybüke öğretmeni yad etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacaktır ve yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla böldürtmeyecek, bu ezanı asla ve asla susturmayacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-06-09 13:38:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekten düşen OGC Başkanı Çevrim yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekten düşen OGC Başkanı Çevrim yaralandı
Baldızını öldüren şüpheli, 8 gün sonra teslim oldu
YEREL HABERLER Baldızını öldüren şüpheli, 8 gün sonra teslim oldu
Çorum Ticaret Borsası: “İşçinin hakkının yenmesi ya da ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir”
YEREL HABERLER Çorum Ticaret Borsası: “İşçinin hakkının yenmesi ya ...
Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
İskilip MYO’da çiğköfte etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER İskilip MYO’da çiğköfte etkinliği düzenlendi
Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın “Ülkemizin başında, vücudunda bir çıban olan bu eşkıyaların bir gün mutlaka kökünü kurutacağız”
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı Şehit ...
Sabancı'nın yeğeni ile pazarcının duygulandıran diyaloğu
YEREL HABERLER Sabancı'nın yeğeni ile pazarcının duygulandıran ...
Çorum’da engelli öğrencilere atlı rehabilitasyon veriliyor
YEREL HABERLER Çorum’da engelli öğrencilere atlı rehabilitasyon ...
Sungurlu'da el emeği eserler görücüye çıktı
YEREL HABERLER Sungurlu'da el emeği eserler görücüye çıktı
Hallı-Der'den başkan Sülük’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hallı-Der'den başkan Sülük’e teşekkür ziyareti
Düğünde ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olan sanığa 40 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Düğünde ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olan ...
SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle tedavi için Dubai'ye uğurlandı
YEREL HABERLER SMA hastası Alp bebek, mehter takımı gösterisiyle ...
Çorum'da acil müdahale ekibi 24 saat nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Çorum'da acil müdahale ekibi 24 saat nöbet tutuyor
Ahmet Tevfik İleri, ismini taşıyan okulda anıldı
YEREL HABERLER Ahmet Tevfik İleri, ismini taşıyan okulda anıldı
Osmancık Aşağızeytin köyüne 3 bin zeytin fidanı dikildi AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: "Pirinç diyarı olarak bilinen Osmancık'ta zeytin üretimini artıracağız"
YEREL HABERLER Osmancık Aşağızeytin köyüne 3 bin zeytin fidanı ...
Prof. Dr. Karakoç; “ Abdurrahim Karakoç, Nizam-ı Alem, İlah-i Kelimetullah davasından vazgeçmedi, o davanın derdine düştü, bununla yaşadı” “Mihriban’ın kim olduğunu babam dışında kimse bilmiyor, bizde bilmiyoruz, Mihriban’ı bulmak istiyorsanız şiire bakmak lazım” “Vatan ve Türk düşmanı, İslam düşmanı olanlar hariç herkese hakkını helal etti
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karakoç; “ Abdurrahim Karakoç, Nizam-ı ...
Çorum'da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak sigara operasyonu
İtfaiyeciler Sungurlu'da buluştu
YEREL HABERLER İtfaiyeciler Sungurlu'da buluştu
Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu
YEREL HABERLER Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu
Çorum'da keneden 1 kişi daha öldü
YEREL HABERLER Çorum'da keneden 1 kişi daha öldü
AK Partili Kavuncu’dan “ek gösterge açıklaması”
YEREL HABERLER AK Partili Kavuncu’dan “ek gösterge açıklaması”
Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil refüje devrildi: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.