Baldızını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Çorum’da sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini tartışarak darp ettikten sonra, olaya tepki gösteren baldızını tabancayla vurarak öldüren zanlı teslim oldu. Zanlı Emrah Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 31 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.C.Ö. (32) annesi Y.T. ve kız kardeşi E.T. (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Ö.C.Ö. sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Ö. (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren E.T. annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Ö. yanında bulunan tabanca ile baldızı E.T.’ye ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan E.T., ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçarak kayıplara karışan Emrah Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.



Polise teslim oldu

Olayın ardından kaçan zanlı Emrah Ö., 9 gün sonra polise giderek teslim oldu. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından saklandığı sırada yanında bulunan 2 kişide gözaltına alındı. Zanlı Emrah Ö. hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlının adlieyey getirilişi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Emrah Ö.'nün ilk ifadesinde boşanma aşaması hakkında ifade verdiği ve kaynanası ile baldızını suçladığı öğrenildi.

