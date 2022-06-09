Baldızını öldüren şüpheli, 8 gün sonra teslim oldu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşi Ezgi Taşkıran´ı (27) tabancayla vurarak öldüren Emrah Özkan (34), 8 gün sonra polise teslim oldu.

Olay, 31 Mayıs günü Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak´ta meydana geldi. Özgecan Özkan, annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan´da kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Özkan ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah Özkan, belinden çıkardığı tabancayla baldızı Ezgi Taşıran'a 9 el ateş edip, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı. Nişanlı olan, 1,5 ay sonra da düğün yapmayı planladığı belirtilen Taşkıran, Kadıderesi köyünde toprağa verildi.

Polisin yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü Emrah Özkan, dün polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-06-09 14:51:22



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