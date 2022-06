Hititlerin barış kraliçesi Puduhepa dünyaya tanıtılacak

Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa Projesi" çerçevesinde, Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da aralarında bulundu davetliler Çorum’u gezdi.

Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde, Turkey ONE Derneği organizasyonunda Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa Projesi" başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin desteklediği proje çerçevesinde Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın da bulunduğu davetliler Çorum’a gelerek kenti gezdi.

Davetliler, Çorum’un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ederek bilgi aldı. Alacahöyük kalıntıları ise davetlilerden büyük ilgi gördü. Davetlilere ziyaret sırasında Çorum Gençlik Obası’nda Osmanlı saray lezzetlerinden İskilip dolması ikram edildi.

Davetlilerle bir araya gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum’un Hitit İmparatorluğunu bünyesinde barındıran ve uzun süre Hititlerin hüküm sürdürdüğü bir il olduğunu belirterek bu medeniyetin hem Türkiye hem de dünya tarafından tanınmasının önemine vurgu yaptı.

Turkey ONE Derneğinin ilk projesinin Göbeklitepe olduğuna işaret eden Çetindoğan ise Göbeklitepe’nin ardından Çorum’un daha iyi tanınması için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

