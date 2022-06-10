15 milyon lira değerindeki kaçak içki ve sigara imha edildi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da operasyonlarda ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan kaçak içki ve sigara polis ekiplerce imha edildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince son dönemde yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve tütün mamulü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerden savcılık soruşturması tamamlanan tonlarca içki ve sigara Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında imha edildi.

KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, 2021 yılı içerisinde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 3 ton tütün ve tütün mamulü ile kaçak içkilerin ele geçirildiğini açıkladı. Taşdemir, bugün itibarıyla ele geçirilen malzemelerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden görevliler huzurunda imhasının yapıldığını söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-06-10 17:23:41



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