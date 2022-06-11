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Osmancık ve Sungurlu Devlet Hastanelerine 3 milyon 570 bin TL’lik ödenek

İHA

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu ve Osmancık Devlet Hastanelerinin onarımı ile ilgili olarak 3 milyon 570 bin TL ödenek tahsis edildiğini açıkladı.

Osmancık ve Sungurlu Devlet Hastanelerine 3 milyon 570 bin TL’lik ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu ve Osmancık Devlet Hastanelerinin onarımı ile ilgili olarak 3 milyon 570 bin TL ödenek tahsis edildiğini açıkladı.
AK Parti iktidarı döneminde Çorum’a her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli yatırımların kazandırıldığını dile getiren Milletvekili Oğuzhan Kaya, yeni yatırımlarla birlikte mevcut sağlık tesislerinin iyileştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıldığını kaydetti. Çorum’un iki büyük ilçesi olan Sungurlu ve Osmancık Devlet Hastanelerinin fiziki yapısıyla ilgili ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Milletvekili Kaya, yapılan görüşmenin ardından Bakan Koca’nın direktifleri doğrultusunda taleplerin birebir yerine getirilmeye başlandığını ifade etti.
Osmancık Devlet Hastanesi 3 bin 200 metrekare çatısının saf poliurea malzeme kullanarak çatı izolasyonu yapımı ve yağmur suyu giderlerinin yenilenmesi için Sağlık Bakanlığınca 1 milyon 470 bin TL ödenek tahsis edildiğini kaydeden Milletvekili Kaya, çatının yapım ihalesiyle ilgili sürecin başlatıldığını vurguladı.
Sungurlu Devlet Hastanesi yaklaşık 6 bin metrekare çatısının saf poliurea malzeme kullanarak çatı izolasyonu yapımı için de Sağlık Bakanlığı tarafından 2 milyon 100 bin TL ödenek tahsis edildiğini hatırlatan Milletvekili Oğuzhan Kaya, ihale süreci başlatılan işin ihale aşamasından sonra başlanacağını da sözlerine ekledi.

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