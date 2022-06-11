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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu MYO'da mezuniyet sevinci

İHA

Sungurlu Meslek Yüksekokulu 20212022 EğitimÖğretim Yılı mezuniyet töreni akademik ve idari personelin, mezun öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Sungurlu MYO'da mezuniyet sevinci

Sungurlu Meslek Yüksekokulu 20212022 EğitimÖğretim Yılı mezuniyet töreni akademik ve idari personelin, mezun öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Okul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, "Okulumuzun 20212022 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm okulumuz adına herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin en büyük teminatı ve aydınlık yarınlarımızın mimarı gençlerimizi mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun ülkemize kazandıracağı, mesleğinde yetkin gençleri geleceğe gururla uğurlamak için bir aradayız. Mezuniyet, her zaman bir şeylerin sonu gibi görülür. Oysa mezuniyet okul yaşamının sonunu temsil edebilir ancak aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Her şeyin sürekli ve büyük bir hızla gelişip değiştiği bir dünyada, her şey birbiriyle etkileşim içindedir. Böyle bir dünyada gerçekten ihtiyacınız olan tek kalıcı yeti öğrenmeyi öğrenmek ve öğrendiğinizi, yani bilgiyi kullanabilmektir. Bir okulun en temel fonksiyonlarından biri öğrencilere öğrenmeyi öğretmekse, bu demektir ki mezuniyet gerçekten de bir son değil. Burada geçirdiğiniz yıllar boyunca çok çalıştınız, güçlüklerin üstesinden geldiniz, düşünme yetisi kazandınız, farklı alanlardaki kabiliyetlerinizi keşfettiniz ve geliştirdiniz. Toplumun çok farklı kesimlerinden gelen arkadaşlarınız oldu, birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek karşılıklı bir şeyler öğrenerek sosyal yaşamınızla ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Bundan sonra da kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz" dedi.

"Sizden isteğim; kendinize kalite ölçüsünde bir hedef koymanızdır" diyen okul müdürü Bağcı "Hiçbir zaman odağınızda maddiyat değil, insanlığa faydalı olmak olsun. Sizler dürüst bir şekilde sevdiğiniz bir işi yapın ki işiniz hobiniz olsun. Faydalı işler yapın, faydalı eserler bırakın. Adınız bıraktığınız iyi iş ve eserlerle anılsın. Hayat odağınız fayda olursa yapamayacağınız hiçbir şey olmaz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı ve öğretim elemanları tarafından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Mezun olan öğrenciler keplerini hep birlikte havaya atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar.

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