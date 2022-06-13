Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 2022 hasat sezonunun ilk arpası borsa satış salonunda satıldı.

İlçeye bağlı Çavuşcu köyünden İbrahim Gündür'e ait 3 ton arpa, 6,501 TL'ye borsa üyesi Hasan Kartaler tarafından satın alındı.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, “Yeni hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bol ve bereketli olmasını, rabbimizin razı olduğu yerler ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

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