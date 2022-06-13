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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Ceylan: "Çorum bölgenin finans merkezi haline geliyor"

İHA

Milletvekili Ceylan: "Çorum bölgenin finans merkezi haline geliyor"

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da Ziraat ve Halk Bankası'nın ardından Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğü’nün açıldığını bildirdi.
Çorumluların müteşebbis ruhuyla, devletin sağladığı imkanların birleşmesiyle birlikte sanayileşme açısından Çorum’un bölgesinin yıldızı olduğunu ifade eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, özellikle de son yıllarda sağlanan desteklerle de birlikte ihracata yönelik üretim oranında ciddi bir artış sağlandığını belirtti.
Çorum’un ihracat rakamlarıyla çok sayıda Büyükşehir’i geride bıraktığına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, iş dünyasının talepleri doğrultusunda kendilerinin de bir takım çalışmalar yaparak iş insanlarına destek sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

"Çorum finans bölgesi oluyor"
"Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde Çorum’a önemli finansal destekler sağlandığını" söyleyen Milletvekili Ceylan, Çorum’un her alanda olduğu gibi finansal alanda da hak ettiği hizmetleri almak ve bölgenin yıldızı haline getirmek için önemli kurumların kazandırıldığını hatırlattı.
Bir süre önce esnaf ve sanatkarlara hizmetlerin ve imkanların daha çabuk verilmesi amacıyla Halk Bankası Bölge Müdürlüğü’nün Çorum’a açıldığını belirten Milletvekili Ceylan, aynı şekilde ağırlıklı olarak çiftçiler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet veren Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü’nün de Çorum’a bu dönemde kazandırıldığını vurguladı.

"Vakıfbank Çorum şubesi bölge müdürlüğü oldu"
Yine iş dünyasından gelen istekleri dikkate alarak bir başka devlet bankası olan Vakıflar Bankası’nın da Çorum’a bölge müdürlüğü açması talebini ilgili bakanlara ilettiğini ifade eden Milletvekili Ceylan, yaptığı görüşmelerin olumlu neticelendiği kaydederek, “Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğümüz Çorum’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.
1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğü’nün Çorum’a açılacağını bildiren Milletvekili Ceylan, Vakıfbank’ın finans ve ekonomi sistemine yaptığı katkıların yanı sıra, ilerleyen dönemlerde kamu ve özel sektör ile yapacakları işbirliklerinin Çorum’un kalkınmasına büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

"Bölge Müdürlüğü'ne Canan Demir atandı"
Çorum Bölge Müdürlüğü görevine atamanın yapıldığını kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Samsun Bölge Müdürü Canan Demir’in Çorum’a atandığı belirtti. Ceylan, bölge müdürlüğünde Çorum ile birlikte çevre il ve ilçelerdeki şubelerin ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha kısa sürede çözüleceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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