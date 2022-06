Tükenmez kalemin sanata dönüştüğü sergi Hiçbir eğitim almadan sadece tükenmez kalemle çizdiği resimlerle kendisine hayran bırakan Mustafa Serdaroğlu ilk kişisel sergisini açtı Tükenmez kalemle yapılan eserler büyük beğeni topladı

Çorum’da hiçbir eğitim almadan sadece tükenmez kalemle çizdiği resimlerle kendisine hayran bırakan Mustafa Serdaroğlu, ilk kişisel sergisini açtı.



Çorum Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergi büyük beğeni topladı. Tükenmez kalemin sanata dönüştüğü “Dolu yağarken yürümek” adlı sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. 6 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra istifa ederek 2018 yılına kadar ticaret ile uğraştığını ifade eden ressam Mustafa Serdaroğlu, “4 yıldır yoğun bir şekilde amatör olarak resim yapıyorum. Hayatın normal akışı içerisinde bazen şoklar yaşarsınız. Tıpkı güneşli bir günde kara bir bulut gelir ve doluya tutulursunuz. O doluya tutulma neticesinde sığınacak bir yer ararsınız. Benim sığınacak limanım resimler oldu. Her bir nokta, her bir çizgi sabır, metanet ve sükunet oldu. Resimleri çizerken bir terapi yaşadığıma inanıyorum. Resim bana sabır ve sükuneti sağladı. Onun için rahatlamak pozitif düşünmek isteyen, iç huzuru elde edebilmek isteyen herkese resim yada başka bir sanat dalı ile uğraşmasını tavsiye ediyorum” dedi. Çok kitap okuduğunu ve gözlem yaptığını vurgulayan Serdaroğlu, çok okuduğu için hayal dünyasının geniş olduğunu belirterek, hayal dünyasındakileri resme yansıttığının altını çizdi.



Sanatın uygarlıkları geleceğe taşıyan en büyük miras olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da “Sanatın bir başka özelliği evrensel oluşu. Sanatın dili kendisine özgü. Sanat bütün insanlığı konuşturan evrensel ve ortak bir dildir. İnsanı insan yapan en büyük etkinliktir. Uygarlığın en büyük göstergesidir. Sanat aynı zamanda insanın güzelliğidir. Güzellik dediğimiz kavram insanın hayata bakışı ve bu kısa yaşamı anlamlandırışıdır. Güzellik kendi içerisinde bir bütünlük sergiler. Güzelliği estetik olarak tanımlayanlarda var. Fakat hepimizin gözlerinde, kalbinde, beyninde sanatın değişik duygu uyandırdığı açık. Sanata destek verilmesi gerekiyor. Burada sanata ve sanatçılara verdiği desteklerden dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da ilk kez sadece tükenmez kalem kullanılarak çizilen bir serginin açıldığını söyledi.

“Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” sözü sanatta bir kez daha kendini gösterdiğini kaydeden Başkan Aşgın, Çorumlunun yaptığını sanatta da, kültürde de herkesin yapamayacağını belirtti. Serginin isminin de çok anlamlı ve manidar olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Dolu yağarken yürümek. Çok güzel. Çok anlamlı. Düz yolda herkes yürür. Patikada da bazıları yürür. Çiseleyen yağmurda yürüyenler vardır. Yağmurda yürüyen vardır. Sağanak yağışta yürüyenler vardır. Ama dolu da yürüyeni kimse görülmemiştir. Ama sanat dediğinizde, kültür dediğiniz de sizin doluda yürümeye cesaretini varsa gökten dolu değil kurşun bile yağsa yürümeye cesaretini varsa işte o zaman sanatkar olursunuz. Bu cesaretiniz, bu özgüveniniz sizi diğerlerinden farklı kılar. Bu anlamda ismi çok güzel konmuş” ifadelerini kullandı.



“Hayatta her şey düz çizgi değil birçok eksiklikler, hatalar, yanlışlar, acılar, zulümler var” diyen Belediye Başkanı Aşgın, “Mustafa Bey bahsetmedi. Ancak 3 gün önce annesini kaybetti. Demek ki üç gün öncede dolu yağmaya devam ediyordu. Ama üç gün önce dolu yağarken bunun lafını bile etmeden Mustafa Serdaroğlu hocamız yürümeye devam ederek bugün sergisini açıyor. Annesine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ne güzel bir evlat yetiştirmiş. Gönlü güzel ve o gönlünün güzelliğini tükenmez kalemle sıradan bir malzeme ile bizim imza attığımız kalemle sanata dönüşmüş” şeklinde konuştu.



Sergide 70 eserin bulunduğunu açıklayan Aşgın, ancak Serdaroğlu’nun bugüne kadar binlerce esere imza attığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kesti. Tek tek resimleri inceleyen Vali Yardımcısı Kubalı ve Başkan Aşgın’a eserler hakkında Serdaroğlu bilgi verdi.

