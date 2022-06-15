Kaçak sigara üretimi yapılan depoya polisten baskın

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Çorum’da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya bakın düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezinde 3 kişinin bir depoda kaçak sigara doldurularak satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kaçak sigara üretimi yapılan depoya baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 bin 400 adet bandrolsüz kaçak makaron sigara, 17 kilo sarma sigaralık kaçak kıyılmış tütün, 1 adet otomatik sigara basma makinası, 1 adet sigara basmak için kullanılan hava kompresörü ele geçirdi.

Gözaltına 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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