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3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu

DHA

3 gündür kayıp Elif'in Kızılırmak'ta cesedi bulundu


Yusuf ÇINARMustafa ULUSOY/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Elif Akıllı'nın (19), Kızılırmak Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.
Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da çıkan ve bir daha haber alınamayan Elif Akıllı'nın ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Elif'in en son Kızılırmak Nehri kenarında görüldüğünü belirledi. AFAD ekiplerince nehirdeki aramalarda Elif'in son görüldüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta Karaçay bendinde cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Elif'in cansız bedeni, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elif'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan genç kızın, kaybolmadan 1 gün önce yolda yürüdüğü sırada sokak köpeğini sevdiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Yusuf ÇINARMustafa Ulusoy
2022-06-16 16:38:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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