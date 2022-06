Hitit Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir”

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Törende bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Hedefimiz sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle, milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir” dedi.

Hitit Üniversitesi olarak Çorum’a, bölgesine ve ülkemize katma değer sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeyi önemsediklerini dile getiren Rektör Öztürk, “Çorum’un, Hitit Üniversitesinin ve bölgemizin önünü açacak ciddi bir adım attık. Türkiye’de, 'Makine ve İmalat Teknolojileri' alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduk. Amacımız, girişimcilik ekosistemini tabana yayarak bir ürünün katma değerini, ihracattaki verimliliğini, ithal ikamesi olmasını ve altını çizmemiz gereken yerli ve milli üretimde aradığımız boşluğu dolduracak iletişim teknolojisi ve dijital dönüşüm. Bunlarla ilgili olarak altyapımız ve beşeri gücümüzle araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Çorum’un, Hitit Üniversitesinin ve öğrencilerimizin geleceğine katkı sunacak önemli projeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Yerlilik ve millilik bilincini en önde tutarak ihtisaslaşma alanı çerçevesinde savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanlarında, akademisyenlerimizin danışmanlığında yürüttüğümüz öğrenci projelerinin, her yıl daha arttığını belirten Prof. Öztürk, “Son 2 yılda toplam 57 proje hayata geçirildi. Bu çalışmaların sadece Çorum sanayisi için değil ülkemiz için de önemli kazanımları olacağına inanıyoruz. Hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerle, milletimizin her bir ferdine dokunmak, fayda sağlamak ve geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.