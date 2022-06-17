İskilip'te 4 bin 273 öğrenci karne aldı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören 4 bin 273 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı.

İskilip’te 20212022 eğitim öğretim yılının 2. dönem karne dağıtım töreni İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda gerçekleşti. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için Bayat Kaymakamı ve İskilip Kaymakam vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu'nun katıldığı törene protokol üyeleri, öğretmen, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İskilip Kaymakam vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu'nu Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde öğrenciler çiçeklerle karşıladılar. Protokol üyeleri ile birlikte sınıfları dolaşarak karnelerin dağıtıldığı törende kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu girdiği sınıflarda kısa uyarı konuşması yaparak tebrik etti.

Sınıflarda karne dağıtımı sonrasında okul bahçesinde ödül töreni gerçekleştirildi. İlçe milli eğitim müdürü Süleyman Atcıoğlu; "İskilip’te okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 4 bin 273 öğrenciye İskilip protokolü ile birlikte bugün karnelerini dağıtarak 20212022 eğitim öğretim yılını tamamladık. Velilerimizden öğrencisinin karne notları ne olursa olsun öğrencisine değer vermesini, öğrencilerin tatili hak ettiklerini, onlara yapıcı ve yaklaşımcı tavırlar içinde olunmasını bekliyorum. Öğrencilerimizden tatilde bolca kitap okumalarını bekliyorum. Tüm mezun öğrencilerimize de hafta sonu yapılacak YKS sınavında başarılar diliyorum." dedi.

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