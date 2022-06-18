

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Halkımız Refah Partisi'nin iktidarını özlemiştir. Refah Partisi'nin şahlanışının ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Çorum İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresine katılmak üzere kente geldi. Atatürk Spor Salonu´nda yapılan kongreye, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu´nun da katıldığı kongrede Erbakan, salona girişi sırasında meşale yakan gençler tarafından karşılandı. Meşaleden çıkan duman nedeniyle bazı gençler zor anlar yaşadı. Mevcut Başkan Yakup Taş, tek aday olarak katıldığı kongrede güven tazeledi.

'ÜYE SAYISINDA ŞAMPİYON OLDUK'

Salonda partililere seslenen Erbakan, partisinin hedeflerini anlattı. Erbakan, "Halkımız Refah Partisi'nin iktidarını özlemiştir. Refah Partisi'nin şahlanışının ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Bakın geçtiğimiz ay Yargıtay´ın açıklamasına göre 1 ay içerisinde Türkiye´de en fazla üye sayısını artıran Refah Partisi oldu. Üye sayısı artırmada şampiyon olduk elhamdülillah; geçen ay 15 bin üye kaydı ile Türkiye´de en çok üye kaydeden parti olmuştuk, bu ay kendi rekorlarımızı da kırdık. Sadece gençlik kollarımız 10 binin üzerinde, kadın kollarımızda sadece bir ayda 12 bin 700 üye kaydetti. Yine bu ay ise en yüksek üye kaydı yapan parti olacağız. Bütün bunlar partimizin yeniden büyüyen bir parti oluşunun ispatıdır, adım adım 500 bin üyeye doğru yürümeye devam ediyoruz" dedi.

'ARTIK ÇARE, UMUT VAR'

Partisinin iktidara yürüdüğünü kaydeden Erbakan, "Sakın ümitsizliğe kapılmayın, artık çare, umut var. Artık Yeniden Refah var elhamdülillah. Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci büyük şahlanışı, ikinci kırk yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere kararlılıkla yoluna devam ediyor. Yeniden Refah iktidarında yönetimde adalet, önce millet anlayışı, milli kaynak paketleri var. Memura, işçiye, emekliye, iktidar olur olmaz en az yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları, ucuz elektrik, mazot, sübvansiyon ve destek var. 81 ilimize 681 refah projesi var. 54'üncü hükümette denk bütçeyi nasıl denkleştirdiysek, geleceğiz ve yine aynı şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-06-18 22:58:52



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