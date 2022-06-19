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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli takım sporcularından milletvekili Ceylan’a madalya sözü

İHA

Milli takım sporcularından milletvekili Ceylan’a madalya sözü

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediyesine ait Akkent Mahallesi’ndeki spor kompleksinde kamp yapan Down Sendromlu masa tenisi ve atletizm milli takım sporcularının ziyaret etti.
1926 Haziran tarihleri arasında Çekya’nın Nymburk kentinde yapılacak olan Down Sendromlular Dünya Masa Tenisi ve Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek milli takımı sporcuları Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca organize edilen son kampını Çorum’da yaptı.
Dünya Şampiyonasına katılacak olan atletizm ve masa tenisi milli takım sporcuları Çorum’daki Anitta Otel’de yaptıkları kampı Milletvekili Ceylan beraberindeki heyetle ziyarette bulundu. Milli sporcular ile bir araya gelen Milletvekili Ceylan, sporcular ile bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında Milli Takım antrenörlerinden bilgi aldı.

'Kamp için teşekkür ettiler'
Pazar gününe kadar Çorum’da Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten Milli Takım Antrenörü ve Özel Sporcular Çorum Temsilcisi Mehmet Ali Kurt, kampa yaptıkları ziyaretleri için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti.
Çorum’da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takım Antrenörü Leman Elmas’da kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.
Çekya’dan da derecelerle dönmeyi hedeflediklerini dile getiren Elmas, “Sporcularımızın performansından memnunuz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Şampiyonadan madalya ve kupalarla döneceğiz” dedi.
Milli sporculara dünya şampiyonasında başarı dileyen Milletvekili Ceylan “Çorum Belediyemiz ve İl Başkanımıza sizlere güzel bir ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar gösterdiğiniz başarılarınızdan dolayı sizleri de tebrik ediyorum. Sizlere güveniyor ve başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Büyük başarılar imza atacağınıza tüm kalbimizle inanıyorum. Sizlere emek veren tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. Ailelerinize Çorum’da kucak dolusu selamlarımızı iletiniz” diye konuştu.

'Her zaman sporcuların yanındayız'
Her zaman sporcular ve spor kulüpleri ile kamp ve organizasyonlara destek verdiklerini hatırlatan Milletvekili Ceylan, Çorum’u spor şehri yapmak adına milletvekili arkadaşlarımız, il başkanı ve il belediye başkanımız ile birlikte güzel işlere imza attıklarını söyledi.

'Sporculardan madalya sözü'
Çorumlu Atletizm sporcuları Merve Peker, Kardelen Demir ve masa tenisi sporcusu Merve Özlü’nün de yer aldığı milli takım sporcuları Milletvekili Ceylan’a kendi rekorlarını kırarak, yeni madalyalarla döneceklerinin sözünü verdiler.
Milli takım heyeti ve sporcular ile yakından ilgilenen Milletvekili Ceylan, şampiyona öncesi sporculara moral verdi.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları’nin eşlik ettiği ziyaret sonrasında Milli Takım sporcuları Milletvekili Ceylan’a forma hediye ettiler.

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