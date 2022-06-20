Engelli öğrenciler 200 fidanı toprakla buluşturdu

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Rehabilitasyon etkinlikleri çerçevesinde çeşitli kurslar gören ve bireysel gelişimlerini hızlandıran Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Çevreci KadeşKardeş ve Çevreci Şehir Çorum bünyesinde bu kez de çölleşmeye karşı dikkat çekmek için yaptıkları etkinlikte 200 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Binevler bölgesindeki alanda yapılan ağaç dikme etkinliğinde öğrencilerin mutlukları gözlerinden okundu. Hassasiyetlerinden dolayı birer çevreci sayılan engelli bireylere içerisinde tohum bulunan kalemler ve bitki dikme setleri hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.