Sıkışan yavru kargayı itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ayakları fileye takılan yavru karga, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediye İş Hanı civarında ayakları plastik fileye takılan yavru karga sıkıştı. Vatandaşlar, yavru kargayı kurtarmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.
Takıldığı fileden kurtarılan karga daha sonra doğaya salındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.