Başkan Şahiner esnafla kahvaltıda buluştu

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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sanayi sitesinde düzenlenen kahvaltıya Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu ile sanayi esnafı katıldı.

Başkan Şahiner burada yaptığı açıklamada, “Bugün ki kahvaltımızı sanayide esnaflarımızla yapıp, dostlarımızla gündeme dair istişareler gerçekleştirdik. Misafirperverliğinden dolayı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanımız Hakkı Vargeloğlu'na, Hilal Plastik işletme sahibi Osman Yelmen'e ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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