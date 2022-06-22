Yavru karacaya jandarmadan şefkat eli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'da yaralı karaca yavrusu jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri devriye faaliyeti esnasında bir karaca yavrusuna rastladı. Karaca yavrusunun yaralı olduğunu gören jandarma ekipleri, talihsiz hayvanı koruma altına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen karacaya şefkat eli uzatan ekipler talihsiz karacayı elleriyle besledi.

Jandarma ekipleri daha sonra karacayı Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.