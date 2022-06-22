Afrikalı çocuklar için pedal çeviriyorlar “Ride25 Pioneers” bisiklet grubu Türkiye’de

“Ride25 Pioneers” bisiklet grubunun Afrikalı çocuklar yararına düzenlediği bisiklet turunun Türkiye ayağı başladı.



İngiltere bir grup doktor, mühendis gibi farklı meslek dallarından macera tutkunu arkadaş tarafından kurulan ‘Ride25 Pioneers’ grubu, her yıl dünyanın farklı ülkelerinde turlar düzenliyor. Pandemi nedeniyle son yıllarda ara verilen bisiklet turunun 9. ayağı başkentten başladı. Ankara’dan yola çıkan grup Afrikalı çocuklar yararına pedal çeviriyor. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün mola veren grup, Hititler'in başkenti Hattuşa’da konakladıktan sonra Amasya ve Tokat üzerinden Giresun'a ulaşacak.



“Ride25 Pioneers” bisiklet grubunun Türkiye turu çerçevesinde Sungurlu’ya geldiklerini dile getiren tur rehberi Sedat Kırkan, “Ride25 Pioneers bisiklet grubunun bisiklet organizasyonu için Sungurlu’dayız. 4 yıl önce İstanbulAnkara ayağı yapılmış olan bir organizasyonu bu sene 2022 yılında Ankara başlangıçlı, Giresun’da bitecek. Bugün durağımız Sungurlu. Öğlen yemeği için şuan mola verdik. Akşam ise Boğazkale’de konaklayacağız. 5 günlük bir organizasyon. 22 Haziran’da başladı, 26 Haziran'da sona erecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.