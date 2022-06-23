Kişisel gelişim eğitimine katılan öğrenciler sertifikalarını aldı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokul (MYO)'da bilinçli farkındalık atölyesine devam eden öğrenciler, katılım sertifikası almaya hak kazandılar.

Öğrencilerinin aldıkları mesleki eğitimlerinin yanında ömür boyu yaşam süreçlerine destek olacak kişisel gelişim ve psikolojik destek eğitimlerine de önem verildiği belirtilen açıklamada, "Hem öğrencilerin derslerine daha çok odaklanmalarını sağlayarak akademik başarılarını artırmak hem de mezuniyet sonrası yaşam süreçlerini daha bilinçli, daha verimli ve daha sağlıklı geçirmelerine katkı sağlamak amacı ile eğitimler düzenlenmektedir. Yürütücülüğü Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi tarafından yapılan 4 haftalık 'Bilinçli Farkındalık Atölyesi' eğitimleri tamamlandı. Öğrencilerin büyük deneyimler kazandığı Bilinçli farkındalık atölyesini başarı ile tamamlayan öğrencilere okul müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı tarafından katılım sertifikaları takdim etti" ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilere katılım belgelerini takdim eden Doç. Dr. Buğra Bağcı da "Başarılı olmak sadece bilgili olmak değildir, başarılı olmak edindiğin bilgileri hem kendi yaşamınıza hem de insanların yaşamına katkı sağlayacak forma geçirmektir. Bu tarz atölyeler öğrencilerin yaşam yolculuğuna rehberlik etmek anlamında büyük katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilerim" dedi.

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