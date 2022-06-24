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Çorum'un 1650 rakımlı yaylasında üretilen peynire ilgi büyük

İHA

Çorum'un Kargı ilçesinde 1650 rakımlı yaylada üretilen Kargı Tulum Peyniri'nin küflü olarak tabir edilen yeni çeşidi büyük ilgi görüyor.

Çorum'un 1650 rakımlı yaylasında üretilen peynire ilgi büyük

Çorum’un Kargı ilçesinde 1650 rakımlı yaylada üretilen Kargı Tulum Peyniri’nin küflü olarak tabir edilen yeni çeşidi büyük ilgi görüyor.
İlçede 25 yılı aşkın süredir Kargı tulum peyniri üretimi yapan üretici Mustafa Döğen ilk olarak Kargı tulum peyniri’nin tanıtılması için bir çok girişimde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında yarışmalara ve fuarlara katılan Döğen, İtalya’da katıldığı Dünya Peynir Fuarı’nda dünya üçüncüsü oldu. Çeşitli üniversitelerde bu konuda konferanslarda veren Döğen’in bu çalışması üniversite tezlerine bile konu oldu.
5 yıllık çalışma ile ortaya çıktı
Peynir alanında kendini geliştiren Mustafa Döğen, yaklaşık 5 yıl önce yeni bir peynir çeşidi üretmek için çalışmalara başladı. Yeni ürettiği ve Küflü Kargı Tulum Peyniri verdiği çeşidiyle de büyük ilgi gören Döğen siparişlere yetişmediğini belirtti. 25 yılı aşkındır Çorum’un Kargı ilçesinde 1650 rakımda peynir üretimi yaptığını belirten üretici Mustafa Döğen, ‘’Kargı Tulum Peyniri’ne eş olarak 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda küflü peynir adıyla yeni bir ürün daha çıkarttık. Bu üründen şuanda Türkiye’de başka yok. Bazı bölgelerde bu isimle ürün yapıyorlar ve küf peynirin içerisinde de oluyor. Ama benim yaptığımda sadece peynirin dış çevresinde oluyor ve içine işlemiyor’’ dedi.
1650 rakımlı yaylada üretiliyor
Peynirin yaylanın doğal ortamında üretilmesinin aromasına direk etki ettiğini belirten Döğen, ‘’Bunun özelliği 1650 rakım, buradaki bitkilerden otlanan hayvanlardan sağılan sütle elde edilen bir ürün. Kargı Tulum Peynirine göre biraz daha zahmetli bir ürün. Kargı Tulum Peyniri 6,7 ayda yenilebilir hale gelirken küflü peynirimiz yaklaşık 14 aylık bir süreçte yenilebilir hale geliyor. Buda süre de aromasını farklılaştırıyor. Şu da akıllara gelebilir. Küfte bir koku var mı? Hayır kokmuyor. Analizlerini de yaptırıyoruz. Şu açıdan da mutluyuz. 5 bin nüfuslu ilçemizde Kargı Tulum Peyniri’nin yanında ikinci bir peynir olan küflü çeşidini de tüketicilerimize sunmaktan dolayı mutluyuz. 1650 rakımda yapılan yayla ürünü bu. Buradaki nem çok farklı, rüzgar ve ortam çok farklı. Bütün bunların hepsi olunca ortaya şahane bir ürün çıktı.
Dünya üçüncüsü oldu
Kargı tulum peyniri İtalya’da yapılan, Dünya Peynir Fuarı’nda dünya üçüncüsü olmuştu. Bunun en büyük nedeni doğal ortamda yapılmasıydı. En büyük katkısı süt, şirden mayası ve kaya tuzu. Ben şuna inanıyorum ki bizim üretmiş olduğumuz küflü peynirde eş değerde. Onunla aynı başarıyı yakalayacağına da eminim’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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