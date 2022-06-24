Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu Operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu Operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

İHA

Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu Operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde; Çorum, Adana ve Yozgat illerinde tütün ve makaron sigara kaçakçılığı faaliyeti gösteren şahıslara yönelik yürütülen teknik çalışma sonucunda KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonda; 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, işyerleri, araçları ve depolarında yapılan adli aramalarda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara, 303 kilogram sarma sigaralık kıyılmış tütün, 178 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet tabanca fişeği ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken 4 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkarmaya cesaret edemeyen bu yapay masaya 16. seçim mağlubiyetini Cumhur İttifakı olarak yaşatacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: ...
Çorum'un 1650 rakımlı yaylasında üretilen peynire ilgi büyük
YEREL HABERLER Çorum'un 1650 rakımlı yaylasında üretilen peynire ...
Kişisel gelişim eğitimine katılan öğrenciler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Kişisel gelişim eğitimine katılan öğrenciler ...
Başkan Sülük, başarılı güreşçiyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Sülük, başarılı güreşçiyi ödüllendirdi
Osmancık’ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Osmancık’ta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine ...
"Kan Bağışı Festivali"ne yoğun ilgi: Öğrenciler birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER "Kan Bağışı Festivali"ne yoğun ilgi: Öğrenciler ...
İçerisinde döviz olan çanta bulan gazeteci sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İçerisinde döviz olan çanta bulan gazeteci sahibine ...
Afrikalı çocuklar için pedal çeviriyorlar “Ride25 Pioneers” bisiklet grubu Türkiye’de
YEREL HABERLER Afrikalı çocuklar için pedal çeviriyorlar “Ride25 ...
Yavru karacaya jandarmadan şefkat eli
YEREL HABERLER Yavru karacaya jandarmadan şefkat eli
Başkan Şahiner esnafla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahiner esnafla kahvaltıda buluştu
Çorum'da sağanak etkili oldu, 10 evi su bastı
YEREL HABERLER Çorum'da sağanak etkili oldu, 10 evi su bastı
Yolda buldukları para dolu çantayı jandarmaya teslim ettiler
YEREL HABERLER Yolda buldukları para dolu çantayı jandarmaya teslim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.