Çorum polisinden 3 ilde kaçak sigara operasyonu Operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde; Çorum, Adana ve Yozgat illerinde tütün ve makaron sigara kaçakçılığı faaliyeti gösteren şahıslara yönelik yürütülen teknik çalışma sonucunda KOM ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonda; 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, işyerleri, araçları ve depolarında yapılan adli aramalarda 3 milyon 813 bin 840 adet kaçak makaron sigara, 303 kilogram sarma sigaralık kıyılmış tütün, 178 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet tabanca fişeği ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakılırken 4 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

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