Çorum'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, ÇorumSungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinden Çorum’a seyir halinde olan Hüseyin Köroğlu (41) yönetimindeki otomobil, Koparan mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil bariyerleri yıktıktan sonra yol kenarındaki dereye uçarak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan Alparslar Tırpancı (24) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tırpancı, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.