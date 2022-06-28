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Şampiyonlara coşkulu karşılama Merve Peker ile Merve Özlü’ye, Başkan Aşgın’dan ödül

İHA

Şampiyonlara coşkulu karşılama Merve Peker ile Merve Özlü’ye, Başkan Aşgın’dan ödül

Çekya’da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda masa tenisi branşında dünya şampiyonu olan Merve Peker ile disk atmada dördüncülük elde eden Merve Özlü, memleketi Çorum’da coşkuyla karşılandılar.
Uluslararası Özel Sporcular Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, 2025 Haziran tarihleri arasında Çekya’nın Nymburk kentinde yapıldı. Masa Tenisi Milli Takımı'nda yer alan Çorumlu sporcu Merve Peker, çift kadınlar kategorisinde partneri Benay Balcı ile dünya şampiyonu olmayı başarmıştı. Disk atma kategorisinde mücadele eden bir diğer Çorumlu sporcu Merve Özlü de ilk kez katıldığı şampiyonada önemli bir başarıya imza atarak dünya dördüncülüğü elde etti. Bu iki sporcu, dün Çorumlu antrenör Mehmet Ali Kurt önderliğinde yurda döndüler.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çekya’da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarıya imza atan Çorumlu sporcular ve antrenörleri Mehmet Ali Kurt için karşılaşma töreni düzenlendi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Bahçesi’nde gerçekleşen karşılama törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, şube müdürleri, çok sayıda sporcu ve veli katıldı. İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından çiçeklerle karşılanan Merve Peker ve Merve Özlü, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Çağlar’a teşekkür ederken, 2024 yılında yapılacak olan şampiyonada aynı başarıyı sergileyeceklerinin de sözünü verdiler.
Sporcular daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu yaptı. Gazi Caddesi halkı selamlayan Peker ile Özlü, daha sonra belediye binası önünde kendileri için düzenlenen törene katıldılar.

Başkan’dan Peker ve Özlü’ye altın
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merve Peker ve Merve Özlü’yü altın ile ödüllendirdi. Her iki sporcuyla da gurur duyduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Çekya’da düzenlenen dünya şampiyonasına katılan takımımızı Çorum’da ağırladık. Giderken bize al bayrağı orada dalgalandırmanın sözünü verdiler. Orada bizim gururumuz oldular. Şampiyonada milli takımımız 13 altın, 12 gümüş, 18 bronz madalya kazanarak tarihi bir rekor kırdı. Down Sendromlu Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu. Bu gurur bize yeter. Bu milletin her bir ferdi al bayrağımızı göndere çektirmekten onur ve gurur duyuyor. Bayrağımızı göndere çektiren herkesle de onur ve gurur duyuyoruz. Bu iki kardeşimiz de bizim onurumuz, gururumuz. Çorumlular olarak bu sürece bir katkı verdiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

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