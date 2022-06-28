Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, 1 saatte çıkarıldı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda çıkarıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde park halindeki 55 GS 711 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kaputunu açarak kedinin yerini tespit etti. Motorun alt kısmındaki plastik muhafazanın üzerinde dolaştığı belirlenen yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlatıldı. Otomobilin alt kısmındaki muhafazanın vidaları sökerek boşluk açan ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından kediyi kurtardı.

Araçtan çıkarılan yavru kedi sağlık kontrolü için ekipler tarafından itfaiye müdürlüğüne götürüldü.

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