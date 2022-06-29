Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği

Çorum’un İskilip ilçesinde 2016 yılında Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe anısına futbol turnuvası sona erdi.

Şehit Uzman Çavuş Gökçe’nin kızı Miray’ın başlama vuruşuyla başlayan turnuvaya 9 takım katılmıştı.

2 grup halinde tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlar sonucu finale kalan İskilip Belediyesi ve Gençlerbirliği oldu. Final maçını 32 kazanan Gençlerbirliği turnuvada şampiyonluğu kazandı. Final müsabakasını Gökçe’in ailesinin yanı sıra şehit Mikail Kaya, şehit Kadir Karaman ve şehit Emre Dokumacı'nın da aileleri de izledi.

Gençlerbirliği'nin şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ali Sülük, şehidin eşi Kübra Gökçe, Babası Mehmet Gökçe ve ağabeyi Harun Gökçe ile birlikte verdiler.

Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve TFF İl Temsilcisi Engin Ayan turnuvasının düzenlenmesine verdiği katkılardan dolayı İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu 'ya teşekkür plaketi verdiler.

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