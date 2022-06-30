Çorum’da dronlu trafik denetimi

Çorum’da yaklaşan kurban bayramı öncesi dronlu trafik denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 98 araç denetlendi.

Denetimler sonunda bir araca muayanesi olmadığı, bir sürücüye ehliyetsizlikten, 2 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak ve 3 sürücüye ise kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten işlem yapılırken, bir araç ise trafikten men edildi, 5 bin 543 TL’lik idari para cezası uygulandı.

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