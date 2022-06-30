Sungurlu MYO'da değerlendirme toplantısı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nda stratejik plan çerçevesinde amaç izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük idari birimlerinin de katılımı ile stratejik plan amaç izleme toplantısı birimimizde yapıldı. Toplantıya Sungurlu Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı ve MYO komisyon üyeleri ile idari birimleri temsilen Genel Sekreter Erdal Kanık, daire başkanları ve diğer komisyon üyeleri katıldı. İdari işleyişin ele alındığı toplantıda karşılıklı fikir alışverişi yapılırken, akademik birim ile idare arasındaki diyalog ve iletişimin önemine de vurgu yapıldı. Önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek toplantının ikincisi için çalışma grupları tarafından yol haritası belirlendi.

Ziyaret ve ev sahipliğinden duyulan karşılıklı memnuniyetin ifade edilmesi ile amaç izleme ve değerlendirme toplantısının ilki sona erdi.

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