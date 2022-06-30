Çorum'un sıfır atık elçileri Polonya’da

Çorum’dan “Sıfır Atık Okullar” projesi ile Polonya’ya giden elçiler, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını Polonya Cieszyn Belediye yönetimine iletti.
Polonya koordinatörlüğünde, Türkiye, Romanya ve Portekiz’in ortaklığında başlayan "Sıfır Atık Okullar" Projesi çerçevesinde Polonya’da yapılan açılış toplantısına katılan Mehmetçik Anadolu Lisesi proje öğretmenleri Cieszyn Belediye Başkanını ziyaret ederek Çorum’daki sıfır atık çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette proje öğretmenleri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın sıfır atık hediyelerini, Cieszyn Belediye yöneticilerine takdim ettiler.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.