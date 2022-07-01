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Çorum’un tarihi kimliğinin ortaya çıkaracak 200 milyon TL’lik dev proje sürüyor Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Dünyanın merkezi olan, 8 bin yıllık kadim medeniyetin beşiği Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz”

İHA

Çorum’un tarihi kimliğinin ortaya çıkaracak 200 milyon TL’lik dev proje sürüyor Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Dünyanın merkezi olan, 8 bin yıllık kadim medeniyetin beşiği Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz”

Çorum’un tarihi değerlerini gün yüzüne çıkararak şehrin turizm potansiyelini artırmaya hedefleyen Çorum Belediyesi'nin, Kültür yolu projesi devam ediyor.
Çorum Kalesinden başlayıp Ulu Camiye kadar uzanan 'Kültür Yolu' rotası üzerinde bulunan tarihi meydan projesi için çalışma başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkıları ile tarihi meydan projesi çerçevesinde kamulaştırılan eski Halkbank binasının yıkımına başlandı.
Şehrin tarihi kimliğinin açığa çıkarılması, korunması ve tarihi bir meydana kavuşması için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Ulucami’nin etrafındaki Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıların ve kentteki tarihi mirasın gün yüzüne çıkacağı proje 200 milyon TL’ye mal olacak.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dünyanın merkezi olan, 8 bin yıllık kadim medeniyetin beşiği Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.
Hayal gibi gelen bir çok işi başardıklarını ifade eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Bu bizim başarımımız değildir. Bu bizim başarımızdan öte yüce Allah’ın bize bir lütfudur. İçinde bulunduğumuz meydana baktığımızda ayakkabıcılar arastası elden çıkmak üzereydi. Ancak arastamızı tekrar ayağa kaldırdık. Saat kulesi’ni merkeze koyarak etrafa baktığımızda çevresindeki işyerlerinin görüntüsünden utanıyorduk. Bir misafir geldiğinde utandığımız bu görüntüden kurtularak işyerlerimizin ilk etapta Saat Kulesi’ne bakan cephelerini sağlıklaştırma projesiyle şehrimize yakışır bir hale getirdik” dedi.
İnsanlar gibi şehirlerinde ruhunun olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan Aşgın, “Şehirlerin ruhu mekanlardır. İbadethanelerdir. Tarihi çarşılardır. Hanlardır, hamamlardır. Tarihi yollardır. Eğer bunlar tıkanmışsa tarih çöp olmuşsa artık o kentte ruh yok demektir. Orada mutluluk, huzur yok demektir. O şehir nefes alamaz hale gelir. Dünyanın merkezi olan, kültürün, 8 bin yıllık kadim medeniyetin beşiği olan bu kentte merkezi yeniden canladıralım, tarihi yeniden ayağa kaldıralım istedik” ifadelerini kullandı.
Bütün Türkİslam şehirlerinin merkezinde ulu bir cami, mabed olduğuna dikkat çeken Aşgın, “O merkezin tam ortasında da meydan vardır. Bizim neye değer verdiğimizi o gösterir. Bizim dünya ahiret görüşümüzü o yansıtır. Biz manaya önem veren medeniyetin çocukları olarak uhrevi hedeflerin yolcuları olarak merkeze ulu camiyi ortasına da meydanı koymak zorundayız. Çünkü ecdad öyle yapmıştı. Ama bugün biz yaptığımız banka binalarıyla ulu camiyi sıkıştırmıştık. Ulu Cami merkezli tarihi bir meydan yapıyoruz.
Halk bankasını bugün yıkıyoruz. Tarihi meydan için çok önemli bir adımı bugün atıyoruz. Kaleden Ulu Cami’ye kadar olan Kültür Yolu projemizi bir yıl içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Halk Bankası binası yıkımına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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