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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’dan yılın ilk yarısında 385 milyon dolarlık ihracat

İHA

Çorum’dan yılın ilk yarısında 385 milyon dolarlık ihracat

Haziran ayında Çorum’da 81 milyon 616 bin dolar ihracat yapılırken, yılın ilk yarısında ise 385 milyon 167 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Açıklanan verilere göre, Türk ihracatçısı, Haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu rakamlarla beraber ihracatta son 22 ayın 20’sinde rekor kırılmış oldu.
Haziran ayında 20 sektör ihracatını artırdı. 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ilk sırada yer alırken 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü ikinci, 2,3 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. Çelik sektörünü 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim sektörü ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrikelektronik sektörü izledi. Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,55 milyar dolarla ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.
İhracatçı iller arasında 25. sırada yer alan Çorum’da Ocak ayında 59 milyon 726 bin dolar, Şubat ayında 86 milyon 386 bin dolar, Mart ayında ise 67 milyon 52 bin dolar, Nisan ayında 63 milyon 296 bin dolar, Mayıs ayında 27 milyon 88 bin dolar ve Haziran ayında ise 81 milyon 616 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

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