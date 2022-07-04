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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 milyon TL’lik makine ve ekipmanlar oda ve birliklere teslim edildi

İHA

10 milyon TL’lik makine ve ekipmanlar oda ve birliklere teslim edildi

Çorum’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), İl Özel İdaresi, oda ve birliklerin katkılarıyla alınan makine ve ekipmanlar, üreticilerin hizmetine sunulmak üzere düzenlenen törenle oda ve birliklere teslim edildi.
10 milyon TL’ye mal olan makine ve ekipmanlar, üreticilerin hizmetine sunulmak üzere oda ve birliklere teslim edildi. Teslim töreninde konuşan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Çorum’a ve Tokat’a hayran olduğunu belirterek, her iki ildeki birlik, beraberlik, çalışkanlık ve üretkenliği önemsediğini söyledi. Birlik ve bütünlük içerisinde hareket eden illerin kazançlı çıktığını vurgulayan Gültekin, “Eğer bir ilde ayrışma olursa o il kaybeder. Kurumları yöneten insanlar il için, halkı için, üreteciler için mücadele ederse Ankara da o ile kayıtsız kalmam diyor. Bu doğrultuda Çorum kalkınan, gelişen, büyüyen hem sanayi bakımından hem tarım ve hayvancılık bakımından önemli gelişmeleri, kazanımları elde etmiş bir ilimiz. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde Cumhurbaşkanımız önder oldu, lider oldu. Allah bu ülke için üreten insanların yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
2022 yılının ilk etabında DOKAP tarafından Çorum’daki projelere 10 milyon TL’lik destek verildiğini hatırlatan Gültekin, “2022 yılı ek bütçesi için de belirli bir yol alındı. 28 milyon TL civarında Çorum’un ödeneği bugünlerde onaylanacak. Bunun 24 milyon TL’lik kısmı da tarım, hayvancılık ve bitkisel üretimle ilgili” dedi.
Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, tarımı ve çiftçiyi desteklemenin bir devlet politikası olduğunu ifade ederek, “Çiftçi bu ülkenin başının tacıdır. Çiftçi bu ülkenin gerçek sahibidir. Çiftçi bu ülkenin üretenidir. En çok hizmeti en çok ilgiyi hak edendir. Çiftçi üretir, yokluklar karşısında direnir. Ve çiftçi ülke ekonomisine katkıda bulunur. Hepimiz köylü çocuğuyuz ve bundan da gurur duyuyoruz. Biz öyle bir devletiz ki yokluklardan var olmasını bilmişizdir” diye konuştu.
Bir ilde birlik ve beraberlik daim olduğu sürece her zaman verim alındığının altını çizen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da her alanda güzel bir birliktelik olduğunun altını çizdi. Çorum’da geçen yıl çiftçilere 400 bin TL’lik hibe desteği verildiğini açıklayan Ceylan, şunları kaydetti:
“Daha önce niye bu kadar miktar yoktu? Çünkü ekonomiyi yönetmek, milletle dertlenmek, milleti merkeze almakla oluyor bu işler. Çorum’da güzel bir birliktelik sağlandı. Herkes birbirinin işini sahiplendi. Başarının sırrı buradan geliyor.”
Ziraat Odası öncülüğünde sertifikalı tohum üretimine geçildiğini anlatan Ceylan, “İki yıldır sertifikalı tohum üretimi yapıyoruz. Bu yılda aynı şekilde sertifikalı arpa tohumu ürettik ve markamızla beraber piyasaya sürüyoruz. Sözleşmeli silajlık mısır yetiştiriciliğini teşvik ediyoruz. En son 70 bin dönümlük yağlık ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize dağıttık. Aynı şekilde 30 bin dönüm alana ekilmesi için nohut tohumu dağıtımı yaptık. Bunları verdik ama çiftçimiz de bunun hakkını veriyor. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettiği sürece biz destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından oda ve birliklere yeni ekipmanları protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, oda ve birlik yöneticileri katıldı.

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