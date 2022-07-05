Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

İHA

Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, el yapımı patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Boğazkale ilçesi, Kayalı boğaz mevkiinde kaçak kazı yapılacağı yönünde bilgi aldılar. Aldıkları istihbarat üzerine bahse konu bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheli şahısı patlayıcı madde düzenekleri ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.
Operasyonda, gözaltına alınan şüpheli şahısların kaçak kazıda kullandıkları 5 adet dinamit lokumu şeklinde el yapımı patlayıcı madde, 6 kilogram amonyum nitrat, 1 adet batarya akü, 71 metre uzunluğunda kablo ve 17 adet çeşitli miktarlarda kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk bilim insanlarından Türkiye’de bir ilk Hitit ve İskenderun Üniversitesi işbirliğiyle biyotribometre cihazı geliştirildi Geliştirilen cihazla diz, kalça, omuz gibi eklemlerde bulunan hasarlı kıkırdak doku yerine kullanılabilen biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığı daha ucuz ve kısa sürede belirlenebilecek
YEREL HABERLER Türk bilim insanlarından Türkiye’de bir ilk Hitit ve ...
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “AK Parti ...
10 milyon TL’lik makine ve ekipmanlar oda ve birliklere teslim edildi
YEREL HABERLER 10 milyon TL’lik makine ve ekipmanlar oda ve ...
Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu
Çorum’da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi Kentte son 6 ayda 117 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 131 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çorum’da jandarma özel ekipler hırsızlara aman ...
Bıçakçıların kurban mesaisi başladı
YEREL HABERLER Bıçakçıların kurban mesaisi başladı
Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı
Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Surdan düşen Ferdi´nin ölümünde tutuklu anne: Eşim `kaleden at´ dedi
YEREL HABERLER Surdan düşen Ferdi´nin ölümünde tutuklu anne: Eşim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.