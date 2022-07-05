Başkan Aşgın, CEMR toplantısı için İtalya’da

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin(CEMR) İtalya’nın Bologna kentinde düzenlediği siyasi komite toplantısına katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle beraber Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin(CEMR) siyasi komite toplantısına katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u ve ülkemizi temsilen bu toplantıya katılan 8 belediye başkanından biri oldu. Toplantının ilk gününde UCLG Kongresi ve UCLG yasal organlarının ve tüzüğünün yenilenmesi, dış kaynaklı projeler ve genel çalışmalar, uluslararası çalışmalar, hukuki işler ve iç işleyiş, idari ve mali işler, tematik çalışmalar konuları ele alındı. Bugün de gün boyu devam edecek görüşmelerin sonucunda toplantı sona erecek.



'İtalya’da Çorum havası'

Belediye Başkanı Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Dr. Enver Dinçer ile birlikte akşam saatlerinde toplantı için bulunduğu İtalya’nın Bologna Kentinden Modana kentine geçti. Yurtdışında Çorumluların en yoğun yaşadığı şehirlerden biri olan İtalya’nın Modena kentinde DİTİB Modena Ulu Cami’nde Çorumlularla buluştu.

Gurbetçi Çorumlular’ın büyük bir sevinçle karşıladığı Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet memleketten götürdükleri selam ve muhabbeti oradaki Çorumlular’a iletti. Gurbetçi Çorumlular ziyaretten duyduğu mutluluğu, “Gelmekle ne iyi ettiniz. Sizin gibi güzel başkanlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyduk, bu sayede memleket özlemimiz biraz olsun dinmiş oldu” sözleriyle ifade ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çay eşliğinde sohbet İtalya’nın Modena Kentinde adeta Çorum havası oluşmasına sebep oldu.



'Sanki Çorum’dayız'

Modena’da gurbetçi Çorumlularla, ağırlıkla Çorum ve memleket üzerine yapılan sohbetlerin ardından Başkan Aşgın, Tokat ve Aksaray belediye başkanlarıyla birlikte siyasi komite toplantısının devam edeceği Bologna’ya geçti. Çorumlunun gönlündeki sıcaklık, muhabbet ve aşkın gittikleri her yeri ısıtmaya yettiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Onca mesafeye, başka ülkeye ve başka şehre rağmen Çorumlularla bir araya geldiğimizde sanki Çorum’da hemşehrilerimizle bir araya gelmişçesine muhabbet hissettim. Bu Çorumlunun gönlündeki muhabbetten kaynaklanıyor. Nereye giderse gitsin muhakkak sevgi, muhabbet ve aşkı oraya götürüyor” dedi.

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