Kurban Bayramı'nda et parçalama ve kıyma çekimi uyarısında bulunan ÇESOB Başkanı Gür: "Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sokak aralarında et çekenlere hem idari para cezası uygulayacak hem de et çekim makinelerine el koyacak"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kasaplar ve Celepler Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, halk sağlığının korunması ve gıda güvenirliliğinin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından genelge yayınlandığını bildirdi.

Başkan Gür, yayınlanan genelge doğrultusunda et parçalama ve kıyma çekimlerinin sadece et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılabileceğini söyledi.



'Yetkisiz kişilere ceza uygulanacak'

Sokak aralarında et parçalama ve kıyma çekimi yapanlara caydırıcı cezalar uygulanacağını kaydeden Recep Gür, “Kasaplıktan anlamayan ve hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmelerine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Sokak aralarında gelişigüzel, paslı makinelerle et çekilmemesi için komisyon kararının da çıktığını vurgulayan Gür, “Çorum Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğümüzün destekleriyle sokak aralarında et çekenler hem para cezası uygulanacak hem de et çekim makinelerine el konulacaktır. Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre ise Kurban Bayramı süresince kesim sonucunda elde edilen etlerin parçalanması, kıyma çekilmesi, sucukkavurma yapılması gibi hizmetler, mesleğinde ehil kişilerce, kasap dükkanı veya marketlerin et reyonlarında, belediyenin kesim yerleri gibi altyapı ve hijyen şartlarının olduğu yerlerde yapılmalıdır. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlemler uygulanacaktır” şeklinde konuştu.



'Eline bıçak alan kurban kesmeye yöneliyor'

Eline bıçak alan herkesin kurban kesme işini para kazanmaya çevirdiğini aktaran Recep Gür, “Hayvan kesimlerini yapamayan vatandaşlar, kurbanlıkları başkalarına kestirirken dikkatli davranmaları gerekiyor. Eline her bıçak alan kurban kesmeye yönelirse, kurbanlarımız hem acı çeker hem de bilinçsiz yapıldığı için kurbanlıklar zayi olmuş olur” diye konuştu.



'Kurbanlık alırken dikkat edilmeli'

Vatandaşlardan etlerin ziyan olmaması için kasaplara işlerini yaptırmalarını tavsiye eden Gür, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi konusunda ise şu bilgileri verdi: “Kurbanlık hayvan alırken kurbanlıktan anlayan ehil kişilerle kurbanlık alınmaya gidilmelidir. Kurbanlıkları, belediyenin tesis ettiği hayvan pazarlarından veya veteriner kontrolünden geçirilmiş yerlerden alınması bizim tavsiyemizdir. Bizler hayvan pazarlarını gezdiğimizde daha kurban olmaya elverişli olmayan, yaşı gelmemiş hayvanların satıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın kurbanlıkları seçerken çok dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bu konuda büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurmuş olması, küçükbaşta ise 9 ay ile 1 yaşında olması gerekmektedir. Bununla birlikte uzuvlarında hiçbir eksiklik olmaması gerekiyor.”

