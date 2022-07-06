15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

İHA

15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açtı.
“15 Temmuz Şehitlerini” anmak ve öğrencilerde “15 Temmuz” bilincini oluşturmak amacıyla danışmanlığını Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ve Öğretim Görevlisi Neslihan Yılmaz Toprak’ın yürüttüğü proje çerçevesinde resim bölümünde eğitim gören gönüllü 15 öğrenci, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniğiyle “15 Temmuz” temalı resimler yaptı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi resim bölümü öğrencileri tarafından resim sergisi düzenlendiğini hatırlatan Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, “15 Temmuz temalı hazırlanan projenin temelleri 2021 yılında atıldı. Fakültemizde eğitim gören 15 öğrencimiz 15 Temmuz ile ilgili temalar belirleyerek portreler, figürler üzerinde çalışmalara başladılar. Çalışmaların Haziran ayında tamamlanmasıyla birlikte sergimizi oluşturduk. Sergimizin açılmasında destek veren Çorum Belediyesine teşekkür ederim” dedi.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin güzel bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Üniversitemiz ve öğrencilerimizin yaptıkları iş çok kıymetli. Hocalarımızın öğrencileri böyle bir temaya yönlendirmeleri ve böyle bir temaya danışmanlık yapıyor olmaları çok kıymetli. Bu anlamda üniversitemiz ve resim bölümüne çok teşekkür ederim. Hemşehrilerimizden hem 15 Temmuz Şehitler Müzesi hem de öğrencilerimizin yaptıkları bu kıymetli çalışmaları görmelerini diliyorum. Çok güzel çalışmalar. Görünce hak verecekler” ifadelerini kullandı.

Eserler 15 Temmuz Şehitler Müzesine bağışlandı
15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller ve portre çalışması yaparken, eserler öğrenciler tarafından Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne bağışlandı.
Eserlerin müzede yer almasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Yardımcısı Candan, “Eserlerimizi onurla şerefle sergileyeceğiz. Çok kıymetli. Bu ve bunun gibi çalışmalara her zaman destek vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'nda et parçalama ve kıyma çekimi uyarısında bulunan ÇESOB Başkanı Gür: "Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sokak aralarında et çekenlere hem idari para cezası uygulayacak hem de et çekim makinelerine el koyacak"
YEREL HABERLER Kurban Bayramı'nda et parçalama ve kıyma çekimi ...
Başkan Aşgın, CEMR toplantısı için İtalya’da
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, CEMR toplantısı için İtalya’da
Çorum Belediyesinden Kastamonu’ya araç desteği
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden Kastamonu’ya araç desteği
Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Boğazkale'de dinamit kullanarak kaçak kazı yapan 7 ...
Türk bilim insanlarından Türkiye’de bir ilk Hitit ve İskenderun Üniversitesi işbirliğiyle biyotribometre cihazı geliştirildi Geliştirilen cihazla diz, kalça, omuz gibi eklemlerde bulunan hasarlı kıkırdak doku yerine kullanılabilen biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığı daha ucuz ve kısa sürede belirlenebilecek
YEREL HABERLER Türk bilim insanlarından Türkiye’de bir ilk Hitit ve ...
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “AK Parti ...
10 milyon TL’lik makine ve ekipmanlar oda ve birliklere teslim edildi
YEREL HABERLER 10 milyon TL’lik makine ve ekipmanlar oda ve ...
Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu madde operasyonu
Çorum’da jandarma özel ekipler hırsızlara aman vermedi Kentte son 6 ayda 117 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 131 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çorum’da jandarma özel ekipler hırsızlara aman ...
Bıçakçıların kurban mesaisi başladı
YEREL HABERLER Bıçakçıların kurban mesaisi başladı
Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.