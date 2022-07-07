Genç girişimciler Sungurlu OSB'ye 8 milyon liralık yatırım yapacak

Genç girişimciler, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 8 milyon lira değerinde Bakliyat İşleme ve Paketleme Fabrikası kuracak.

Sungurlu OSB’de 3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 12 dönüm alana Bakliyat İşleme ve Paketleme Fabrikası kuracaklarını ve kurban bayramı sonrasında temeli atılacak fabrika hakkında bilgi veren Murat ve Serhat Karaçil kardeşler "Yıllardır Sungurlu’da Çavuşoğulları Tarım olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Babamız Menderes Karaçil’den aldığımız bayrağı, MSK Tarım Gıda Ticaret ile daha ileriye götürmek için çaba sarf edeceğiz” dediler.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurma kararı aldıklarını söyleyen Karaçil kardeşler, “3 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 12 dönümlük bir alana kuracağımız fabrika ile bölgemizde üretilen ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi sağlanacak. Fabrikanın toplam maliyeti 8 milyon TL’yi bulacak. Bayram sonu Allah kısmet ederse fabrikamızın temellerini atacağız” ifadelerini kullandılar.

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