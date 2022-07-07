Tamamlanamayan huzurevi için yeniden ihaleye çıkılacak

Çorum’un Osmancık ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için 15 Ağustos’ta tekrar ihaleye çıkılacağı bildirildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, tamamlandığında 100 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek olan Osmancık huzurevinin inşaat ihalesinin 15 Ağustos'ta yapılacağını ifade etti. Osmancık Koyunbaba Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 11 bin 398 metrekare alan üzerine yapılması planlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için 30 Mayıs 2017 tarihinde Osmancık Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, huzurevi inşaatının yapım işini Osmancık Belediyesi üstlenilmişti. Osmancık Belediye Başkanlığı tarafından yapımına başlanan ancak belediye imkanları ile yapım işinin tamamlanamayacağı anlaşılan inşaatın bakanlık tarafından yapılması talebinde bulunulmuş, 30 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan protokolün feshi ve ekonomik nedenlerle tamamlanamayan inşaatın kalan kısmının bakanlık tarafından tamamlanıp hizmete açılması için ilçe belediyesinin huzurevi inşaat yapımı işi ile ilgili tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçildiğine dair Belediye Meclis kararı alınması gerektiği anlaşılmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından yapımına 2017 yılında başlanan ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamayan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı için gerekli olan ödenek AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın girişimleri sonucunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ocak 2022 tarihinde aktarılmıştı.

15 Ağustos 2022 tarihinde tekrar ihaleye çıkılacak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatı tamamlandığında 100 yatak kapasiteli olarak hizmet verecek. Huzurevinde tercihe göre tek kişilik ya da çift kişilik banyolu odalar yer alacak.

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