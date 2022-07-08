D-100 Karayolu’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan karayolunda trafik durma noktasına geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

D-100 Karayolu’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan karayolunda trafik durma noktasına geldi

İHA

D-100 Karayolu’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan karayolunda trafik durma noktasına geldi

D100 karayolu Osmancık geçişi Samsun istikametinde bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar, Osmancık girişinden trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kurban bayramı arefesinde İstanbulSamsun D100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldeleri veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İlçedeki İstanbul Samsun D100 karayolunda, trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor.
Osmancık girişinden çıkışına kadar yaklaşık 10 kilometrelik mesafede zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirken, bölgeden takviye gelen trafik ekipleri, İstanbulSamsun D100 karayolunda araç yoğunluğunu rahatlatmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyorlar.

15 dakikalık yolu 1 saatte geldiler
İlçeye bağlı Ardıç köyünden yola çıktıklarını belirten bir sürücü yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle 1 saattir ilçeye giriş yapamadıklarını belirtti.

Ergenekon Caddesi bir süre şehir içi yönüne kapatıldı
Kurban Bayramı dolayısıyla D100 Osmancık güzergahında trafik yoğunluğu arttı. Navigasyonu kullanan sürücüler kestirme yol olarak Asya dinlenme tesisleri mevkiinden Ergenekon Caddesi’ne girerek haritada gösterilen güzergah üzerini kullanmak istediklerinde trafik ekipleri ile karşılaştılar. Ekipler sürücüleri D100 Karayoluna yönlendirirken, bu uygulamanın şehir içi trafiğini rahatlatmak için olduğu öğrenildi.
Özellikle dini bayramlarda İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan sürücüler D100 karayolunda trafik yoğunluğuna takılmamak için kestirme yol olarak Ergenekon Caddesi’ni kullandıklarında Kumbaba Köprüsü üzerinden ilçe merkezine girerek Çorum Caddesi üzerinden D100 karayoluna yeniden çıkarak yollarına devam ediyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı
Arifegazili tekrar belde olmak istiyor
YEREL HABERLER Arifegazili tekrar belde olmak istiyor
İskilip'te din görevlisi darp edildi Sendikalar olaya tepki gösterdi
YEREL HABERLER İskilip'te din görevlisi darp edildi Sendikalar olaya ...
Tamamlanamayan huzurevi için yeniden ihaleye çıkılacak
YEREL HABERLER Tamamlanamayan huzurevi için yeniden ihaleye ...
Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor
YEREL HABERLER Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor
Genç girişimciler Sungurlu OSB'ye 8 milyon liralık yatırım yapacak
YEREL HABERLER Genç girişimciler Sungurlu OSB'ye 8 milyon liralık ...
TKDK verdi, kendi besi çiftliğini kurdu
YEREL HABERLER TKDK verdi, kendi besi çiftliğini kurdu
Mesire alanındaki tuvaletlere zarar verdiler
YEREL HABERLER Mesire alanındaki tuvaletlere zarar verdiler
4 bin boş kovan bulunan düğünde 2 kişiyi öldürdü, 'Tetiğe bir kez bastım' dedi
YEREL HABERLER 4 bin boş kovan bulunan düğünde 2 kişiyi öldürdü, ...
AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’dan “Hızlı Tren” açıklaması AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Hızlı tren projesi 2023 yılında ihale edilecek, 2024 yılında başlayacak”
YEREL HABERLER AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı ...
Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz
YEREL HABERLER Arefe ve bayramda halk otobüsleri ücretsiz
Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü İçeride besi yapıyor, çatıda elektrik üretiyor
YEREL HABERLER Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire ...
15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi
YEREL HABERLER 15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.