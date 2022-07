Karadeniz´de acemi kasaplar hastanelik oldu

Yusuf ÇINARSelçuk BAŞARMustafa KIRLAK/ÇORUMORDU-TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çorum´da bayram namazı sonrası kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesen yaklaşık 50 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'da kurban keserken yaralanan Kenan Taflan, 14 yıllık kasap olduğunu, ancak ilk kez bu bayramda geniş çaplı yaralandığını söyledi. Taflan, "Kurbanımızı keserken elimizi kestik. İlk kez bu çapta yaralanmam oldu. Çok şükür iyiyim" dedi.

Ordu'da kasap yardımcısı olarak çalışan Namık Yaman da "Hayvanı yatırdık. Bıçağı vurduğumuz zaman kafayı kaldırınca bıçak elime geldi. İlk defa başımıza geldi. Kazalar oluyor. Hayvan durmuyor, dalgınlığa geliyorsun, bunlar yaşanıyor. Kurban kesenler çok dikkat etmeleri lazım. Acele etmeyecekler. Bu işler strese gelmez" diye konuştu.

Et kesimi sırasında hafif yaralanan Nuray Karadeniz ise "Et doğruyordum, elimi kestim. Hastaneye geldim. İki günde bir pansumana gel dediler. Dikiş attılar. Islatma elini dediler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-07-09 14:20:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.