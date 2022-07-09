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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü

İHA

Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Unatoğlu yönetimindeki motosiklet seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın ardından ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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