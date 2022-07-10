Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, İl Genel ve Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde bir konuşma yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Kaymakam Fatih Görmüş, bayramların toplum içerisinde kardeşlik duygusunu bütünlediğini, örf ve adetlerimizi yücelttiğini belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladıklarını dile getirdi.



Belediyede bayramlaşma programı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye hizmet binasında vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Şahiner, "Birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz bir bayrama daha kavuştuk. Hepimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman bu şekilde bir arada güçlü ve sağlam bağlarla nice bayramlara kavuşmak temennisiyle hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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