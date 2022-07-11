Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti.

Çalışmak için gittiği Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında piknik yapan Seyfi Durusulu, dengesini kaybederek gölete düştü. Uzun uğraşlar sonucu göletten çıkartılan Durusulu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde 8 gündür yaşam savaşı veren Durusulu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Seygi Dursulu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunulduğu, önümüzdeki günlerde nereye defnedileceğinin netlik kazanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.