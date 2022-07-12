Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

DHA

Polis otosuna ateş etti, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin elinde silahla çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. S.D. olduğu belirlenen şüpheli olay yerine gelen polis otosuna da pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu polis otosuna çok sayıda saçma isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda S.D., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-07-12 11:38:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden ...
Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi
Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu
YEREL HABERLER Fatih Maden, TFF Tahkim Kurulu üyesi oldu
Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini ...
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı Doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan otele 1 milyon 79 bin TL hibe desteği verildi
YEREL HABERLER Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel ...
Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı
"Kırsalda hayat var" diyen Milletvekili Ceylan: "Çorum'da yatırım tutarı 400 milyon lira olan bin 100 projeye 200 milyon lira hibe sağlanarak 2 bin kişi istihdam edildi"
YEREL HABERLER "Kırsalda hayat var" diyen Milletvekili ...
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi
YEREL HABERLER Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği devam ...
Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"
YEREL HABERLER Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.